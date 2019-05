Aggredisce un fratello 38enne durante una lite: donna di 43 anni in manette

E' stata arrestata con le accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia la donna di 43 anni protagonista di un episodio che si è verificato nella nottata di mercoledì all'interno di un'abitazione a Fontanellato. I carabinieri infatti sono intervenuti per una violenta lite in famiglia che sarebbe stata causata da futili motivi. Secondo le prime informazioni la lite, nata con i genitori, sarebbe finita con un'aggressione ai danni del fratello minore: ricoverato all'Ospedale di Vaio ha avuto sette giorni di prognosi per le escoriazioni riportate ad una gamba e ad una mano. Dopo il fermo di mercoledì l'arresto è stato confermato ieri dal Gip. Le indagini sono in corso per capire se, in passato, si erano già verificati episodi dello stesso tipo, anche partendo dalle denunce che avevano presentato i genitori nei giorni scorsi.