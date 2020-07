Aggredito a calci e pugni in via Repubblica

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di sabato 11 luglio in pieno centro a Parma, precisamente all'angolo tra via Repubblica e via Petrarca. Secondo le prime informazioni un uomo di origine straniera sarebbe stato pestato da alcune persone, non ancora identificate. I residente della zona hanno sentito i rumori e le urla che provenivano da via Repubblica ed hanno chiamato i poliziotti. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Parma: degli aggressori nessuna traccia. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del pestaggio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

