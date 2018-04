Bardi, picchiano e accoltellano il rivale durante una lite: grave in ospedale

Grave aggressione nella notte ai danni di un uomo residente in un Comune della Val Ceno. Durante la notte tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta una lite è sfociata in violenza. La vittima, dopo essere stata presa a calci e pugni, è stata accoltellata alla coscia. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che l'hanno curato sul posto e poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo aggredito ha una prognosi di 21 giorni. I militari, dopo aver effettuato le indagini, sono riusciti a risalire all'identità dei due aggressori, che sono stati denunciati. La lite sarebbe scaturita, secondo le prima informazioni, per motivazioni economiche.