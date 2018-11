Via Burla: detenuto lancia una macchinetta per l'aerosol e ferisce un poliziotto

Ha lanciato una macchinetta per l'aerosol contro gli agenti di polizia penitenziaria dopo aver compiuto atti lesionistici, provocando la ferita di un poliziotto che si è recato in ospedale per le mediazioni. Secondo quanto denunciato dall'Uilpa l'aggressione sarebbe avvenuta nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di via Burla alle 4 di mattina di oggi, 29 novembre. Il sindacato di polizia chiede il trasferimento del detenuto.