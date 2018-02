Ai domiciliari per stalking picchiava l'anziana madre: 38enne in arresto

Lì'incubo di un'anziana donna di Parma è finito quando i carabinieri sono entrati all'interno della sua abitazione in città per eseguire un mandato di arresto nei confronti del figlio, che si trovava ai domiciliari presso la sua abitazione e che, durante il periodo trascorso agli arresti, aveva perpretrato comportamenti violenti contro di lei. Il figlio, che è stato ammanettato e trasferito presso il carcere parmigiano di via Burla, si trovava costretto nell'abitazione della madre per stalking nei confronti dell'ex compagna. L'uomo, quindi, dopo aver portato avanti comportamenti persecutori nei confronti della donna non ha esitato a picchiare anche la madre, una signora anziana che vive nel quartiere Oltretorrente. I militari di quella stazione infatti hanno eseguito l'arresto: il 38enne abusava di sostanze stupefacenti e anche in conseguenza di questo aveva comportamenti violenti.