Al confine svizzero con 34 orologi da collezione: fermato contrabbandiere diretto a Parma

Si stava dirigendo a Parma con 34 orologi da collezione nel bagagliaio che avrebbe probabilmente venduto in nero nella nostra città. Un 40enne italiano residente in Svizzera è stato fermato al confine con l'Italia al valico di Gaggiolo e denunciato per contrabbando aggravato. Il valore degli orologi era di circa un milione e mezzo di euro. Il 40enne ha cercato di evitare i controlli dicendo ai finanzieri di avere dieci orologi ma una delle matricole della Camera di Commercio del Canton Ticino era sbagliata. Le Fiamme Gialle hanno perquisito la sua auto ed hanno trovato tutti gli orologi.