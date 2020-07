Al padiglione Clinica medica alcune visite per consentire distanza e sicurezza

Si è concluso la scorsa settimana lo spostamento di alcune visite e terapie ambulatoriali al padiglione Clinica medica -pad. 26- con l’obiettivo di garantire distanza e sicurezza per pazienti e operatori. Per questa ragione, tra le molteplici azioni messe in campo nel contesto del piano di riorganizzazione della specialistica ambulatoriale conseguente al periodo dell’emergenza Covid, a partire dall’inizio di luglio alcune visite e terapie godono di spazi aggiuntivi che permettono il rispetto della sicurezza durante la prestazione.

Si tratta di visite mediche o terapie per le specialità di cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e neurochirurgia, che riguardano solo una parte dei pazienti: gli interessati sono contattati in modo personalizzato e ricevono così la comunicazione sul cambiamento della sede della prestazione. Per le varie specialità indicate gli spostamenti sono stati progressivi, a partire da mercoledì 24 giugno e via via fino a concludersi lunedì 6 luglio.

Le modalità di accesso dei singoli pazienti dovranno rispettare le norme di sicurezza previste dalle direttive regionali per questa fase: tutti coloro che accederanno alla struttura, dovranno garantire la massima puntualità, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani, compilare un questionario sul loro stato complessivo di salute mentre un’équipe dedicata misurerà temperatura corporea. L’accesso ai locali della Clinica medica -pad 26- sarà consentito ai soli pazienti e non agli accompagnatori che dovranno attendere all’esterno. Anche nelle salette d’attesa dovrà essere rispettato il distanziamento sociale tra le persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che le visite e gli esami programmabili in questa fase di riapertura saranno di volta in volta definiti sulla base di valutazioni che riguardano il volume di prestazioni che può essere offerto e il tipo di sede sanitaria – pubblica o privata accreditata disponibile. Si tratta infatti anche di gestire eventuali successivi approfondimenti, favorendo in particolare percorsi di presa in carico più strutturati ed efficaci, a vantaggio dei cittadini.