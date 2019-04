Al Pratello con la droga: in manette pusher 'parmigiano' di 47 anni

Un cittadino tunisino di 47 anni residente a Parma è stato arrestato al Pratello a Bologna durante un controllo da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'uomo, che è stato portato in carcere, è stato trovato con addosso un quantitativo di marijuana non per uso personale. Su di lui pendeva un decreto di espulsione e il divieto di ritorno a Bologna. Per il 47enne sono scattate le manette.