Al via la seconda edizione del Corso di Difesa personale per le donne: un'alternativa all'essere vittima

Dal 2 Maggio, per quattro mercoledì, dalle 20,30 alle 22, presso la Sala Civica Barchessa in Via Bizzozero al via ila seconda edizione del corso gratuito di difesa personale e psicologica. Per reagire alla violenza sulle donne il Comune promuove e offre gratuitamente un corso di quattro lezioni per imparare a difendersi in modo efficace. Elisabetta Magnani, psicologa e psicoterapeuta condurrà la parte teorica, Cristian Pallamidesi, Maestro di Qwan Ki Do, esperto di difesa personale e del conflitto, l’aspetto pratico-tecnico. Per accedere al corso, che sarà a numero chiuso e prevede una quota associativa di 10 euro, scrivere o telefonare a 3388431167 o cristianqkd@virgilio.it. Il corso è rivolto a donne e ragazze dai 14 anni compiuti e si terrà il 2, il 9, il 16 e il 23 maggio, sono previste poi tre lezioni aggiuntive di approfondimento tecnico e incontri individuali con la psicol