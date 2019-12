Albareto: 17enne trova portafoglio con mille euro e lo consegna ai carabinieri

Ha trovato un portafoglio con all'interno circa mille euro e lo ha consegnato ai carabinieri di Borgotaro. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed ha avuto come protagonista una giovane di 17 anni di Borgotaro che si trovava a Gotra di Albareto e stava aspettando l'autobus. I militari dell'Arma hanno preso in carico il portafogli e lo hanno restituito alla legittima proprietaria. All'interno del portafogli c'erano anche alcuni documenti, oltre ai soldi. La proprietaria si è era scordata il portafogli e si è recata in Caserma per riaverlo.