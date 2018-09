Albareto, fungaiolo 32enne si perde nei boschi: rientrato in autonomia

Nel tardo pomeriggio di ieri, Sabato 22 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino sono stati chiamati ad intervenire nei boschi del comune di Albareto per un fungaiolo disperso. I tecnici del Saer sono stati attivati dal 115, in seguito ad una segnalazione di una persona dispersa fatta telefonicamente ai Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno iniziato le ricerche sul versante parmense del valico appenninico, vedendo coinvolti oltre a Soccorso alpino e pompieri, anche i militi dell'Assistenza Pubblica e la Protezione Civile. Intorno alle ore 23.00 i soccorritori hanno appreso che la persona dispersa, un trentaduenne di Treviso, era già rientrato in autonomia.