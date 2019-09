Albareto, fungaiolo 67enne scivola e cade per otto metri: trasportato al Maggiore con l'elicottero 

E' scivolato, mentre si trovava vicino al torrente Gotrino, ed è caduto per circa otto metri. Un cercatore di funghi di 67 anni, originario di Capriolo in provincia di Brescia, è rimasto ferito, nella mattinata di oggi martedì 17 settembre mentre si trovava in località Boschetto, nel comune di Albareto. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati tre squadre del Soccorso Alpino provenienti dalla Valtaro, i militi dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto ed i Vigili del Fuoco volontari di Borgotaro.

Il 67enne, in seguito alla caduta, si è procurato un forte trauma ad una gamba, una sospetta lussazione del gincchio ma è riuscito a dare l'allarme al 118. Grazie anche alla geolocalizzazione i soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Da Pavullo nel Frignano si è alzato in volo l'elisoccorso con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, oltre a personale sanitario. I tecnici del Saer hanno guidato il velivolo sulla verticale del paziente, che dopo essere stato stabilizzato ed imbarellato, è stato recuperato con il verricello e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma in elicottero.

