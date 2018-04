Fa bere alcol alla nipotina di 4 anni: nonna 45enne denunciata per maltrattamenti

Aveva deciso che quella bambina di 4 anni non era ben educata da sua figlia di 23 anni e così ha cercato di imporre il suo metodo eductivo, cercando di bypassare la figlia. Una donna di 45 anni è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia perchè, quel presunto metodo educativo che aveva promosso nei confronti della nipotina, prevedeva anche l'assunzione di alcolici. La piccola, che era stata ricoverata all'Ospedale di Reggio Emilia per accertamenti, aveva bevuto alcol: questo elemento è emerso dal referto dell'ospedale. I carabinieri sono subito intervenuti per approfondire la situazione: oltre all'alcool la bambina subiva anche spintoni e minacce da parte della nonna. La 45enne parmigiana è stata denunciata insieme al compagno della figlia e padre della bambina che non è mai intervenuto, nonostante fosse a conoscenza dei metodi educativi della nonna. Anche la sorella della donna, che secondo gli inquirenti l'avrebbe aiutata, è indagata. La madre 23enne è stata affidata, insieme alla sua bambina, ad una struttura protetta.