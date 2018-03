Inaugurato il nuovo store Aldi di Fidenza

Ancora una volta un grande gruppo multinazionale guarda a Fidenza per dare il via alla propria attività sul suolo nazionale. La nostra città è stata scelta infatti per ospitare uno dei primi 45 store che Aldi, colosso della Grande Distribuzione Organizzata, ha l'obiettivo di inaugurare nel nord Italia entro la fine dell'anno. Il punto vendita fidentino è in via XXIV Maggio, 47 ed ha aperto i battenti oggi con una breve cerimonia alla quale ha presenziato anche il sindaco Andrea Massari.

Con una superficie di vendita di oltre 1.100 metri quadrati e un'area esterna dotata di ampio parcheggio da 109 posti auto, lo store di Aldi va a completare il recupero di un pezzo di città interessata dalla scheda norma promossa dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di riqualificare una zona cruciale del territorio cittadino, posizionata alle porte del nostro centro storico.

“Se c’è un campo in cui un Comune può costruire dal basso riforme e azioni vere è quello del sostegno all’economia e all’occupazione – commenta Il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari–. Lo abbiamo dimostrato cancellando dai nostri appalti la forma barbara del massimo ribasso e inserendo le clausole sociali. Lo dimostriamo ogni giorno, tutto l’anno, seguendo con puntualità le richieste delle imprese che vogliono investire per ampliarsi o per realizzare una nuova attività. Ogni azienda che investe, ogni nuovo posto di lavoro generato, sono conquiste enormi di cui tutti possiamo andare orgogliosi e per agevolare le quali questa Amministrazione si impegna senza sosta, tutti i giorni, tutto l’anno. Il risultato è che in un momento in cui la crisi morde ancora ovunque, Fidenza continua a crescere esercitando un’attrattività forte e diffusa in modo omogeneo su tutto il territorio. Per fare un esempio negli corso del 2017 sono stati i presentati allo Sportello Unico oltre 200 titoli edilizi su un totale di 540 pratiche, che riguardano nuovi edifici per la produzione di beni e servizi, l’ampliamento di edifici esistenti e la loro riqualificazione, l’ammodernamento e la messa a norma per aziende che competono a livello nazionale e internazionale. Un segnale di dinamicità di cui non possiamo che essere orgogliosi”. Infine da sottolineare il fatto che l'avvio dell'attività di vendita ha comportato l’assunzione di 17 collaboratori che opereranno al suo interno