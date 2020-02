"Addio Alessia, che tu ora possa trovare la serenità"

Alessia Zambrelli è morta a soli 18 anni, dopo una lunga lotta contro una grave malattia. Nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio la giovane promessa del basket parmigiano, che frequentava il quinto anno Sportivo del Liceo Bertolucci di Parma è spirata. Un notizia che ha scosso tantissime persone, oltre alla sua famiglia: i compagni di squadra, i compagni di classe, i professori. Alessia era una ragazza solare, disponibile con tutti.

I messaggi sono arrivati anche dall'Istituto Comprensivo Bocchi e dalla società Us Carignano: "Condoglianze alla famiglia Zambrelli da parte di tutto il personale docente e non della scuola primaria Racagni. Ricordiamo Alessia come una bimba dolcissima, oggi bellissima ragazza. La notizia ci addolora tantissimo. Che tu possa trovare la serenità che ti é mancata in questi ultimi anni della tua vita.

"La società US Carignano si unisce al dolore di Gianluca Zambrelli - indimenticato allenatore della prima squadra giallorossa dal 2006 al 2009 - e di tutti i suoi cari per la tragica scomparsa della giovane figlia Alessia. In questo momento di profondo sconforto, desideriamo rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia Zambrelli".

"Non ti ho conosciuto personalmente Alessia - scrive Antonio Rizzo - ma una cosa sicuramente avevamo in comune: un amore incondizionato per il basket, quell'amore che una ragazza così giovane può riversare con tutte le energie che la tua giovane età ti ha permesso di esprimere. Il tuo male ti ha strappata dall'affetto di chi ti ha conosciuta ed apprezzata indifferentemente dalla maglia che indossavi, ed ora giocherai con la maglia che vorrai, con Greta, Fatim, Susanna, Simone, Kobe e la sua piccola, e tanti altri ragazzi giovani e meno giovani che hanno lasciato il loro ricordo ed il loro affetto a chi piange la loro assenza... Ciao Alessia, porta il mio saluto a Greta, Fatim, Susanna e Simone e dì loro che mi mancano".