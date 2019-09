Alla guida ubriachi e drogati: i carabinieri denunciano tre conducenti

Continuano i controlli del Comando provinciale dei carabinieri di Parma lungo le strade della città. Nel corso di un servizio coordinato nelle zone di via Langhirano, via Traversetolo e nel quartiere San Leonardo, realizzato grazie all'impegno di 30 pattuglie, sono stati denunciati tre conducenti per guida in stato di ebrezza alcolica. In particolare un giovane di 32 anni, residente a Fornovo, è stato trovato alla guida, dopo un incidente senza feriti, con un tasso alcolemico parecchio superiore a quello consentito: ovvero 1.65 g/l. L'auto è stata sequestrata ed il conducente denunciato. Un cittadino marocchino di 31 anni invece guidava con un tasso alcolemico di 2.17, oltre che sotto effetto di sostanze stupefacenti. L'auto è stata sequestrata ed il conducente denunciato per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga. Un cittadino italiano di 47 anni è stato denunciato poichè trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1.3.

Nel corso dei controlli un cittadino reggiano di 23 anni residente a Traversetolo, è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e un bilancio di precisione: per lui una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti. Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga.