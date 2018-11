Alla stazione degli autobus con 1 chilo e mezzo di marijuana: arrestato 27enne

È stato fermato alla stazione degli autobus con uno zaino pieno di marijuana ed è stato arrestato. Un 27enne nigeriano è finito in manette nella mattinata di domenica mentre si trovava nel piazzale riservato agli autobus, a pochi passi dalla stazione dei treni. I carabinieri si sono avvicinati al giovane che sembrava stesse aspettando l'autobus e hanno deciso di controllarlo, insospettiti anche dall'odore che proveniva dallo zaino. L'uomo ha cercato di passare inosservato per evitare il controllo ma non ha opposto resistenza. I militari hanno perquisito lo zainetto ed hanno trovato la droga, divisa in involucri termosaldati, oltre a 125 euro in contanti. Il 27enne, che aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto nel 2016 è senza fissa dimora ed ora si trova in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Non è chiaro se il pusher fosse appena sceso dall'autobus o se lo stesse aspettando per consegnare la droga.

