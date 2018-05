"C'è una bomba a Forma Futuro": scatta l'allerta ma è lo scherzo di uno studente

Un' allarme bomba è scattato la mattina di oggi, mercoledì 16 maggio in via Spezia, verso le ore 10. Dopo alcune telefonate, ricevute da quattro uffici di Forma Futuro, che avvertivano della presenza di una bomba all'interno dell'edificio, è stato attivato il protocollo di intervento in casi di questo tipo: sul posto sono arrivati i poliziotti ed i Vigili del Fuoco in pochi minuti. In contemporanea è stato attivato il protocollo di emergenza di Forma Futuro: tutte le persone presenti all'interno della struttura sono uscite in cortile, abbandonando gli uffici e le aule dove erano in corso le lezioni. Dopo che le forze dell'ordine hanno effettuato il sopralluogo ed alcune verifiche escludendo la presenza di un ordigno nella struttura uno studente minorenne ha confessato di aver telefonato, dalla linea interna, per fare uno scherzo. Il ragazzo avrebbe anche chiesto scusa per un gesto che, nei mesi primaverili, non è così raro negli istituti scolastici.

