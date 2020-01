Allarme bomba al Teatro Regio

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, una telefonata anonima ha fatto scattare un'allarme bomba all'interno del Teatro Regio, a poche ore dal debutto della Turandot e dall'inaugurazione di Parma Capitale della Cultura. Sul posto sono arrivati, in pochi attimi, poliziotti e carabinieri, che hanno predisposto le misure di sicurezza. E' stata effettuata un'ispezione all'interno del teatro con i cani, alla ricerca di eventuali esplosivi. Secondo le prime informazioni avrebbe dato esito negativo. Lo spettacolo si svolgerà regolarmente. Le indagini sono in corso per ricostruire l'episodio ed identificare l'autore della telefonata anonima.

Aggiornamenti a breve