Allarme furti a Sorbolo: è caccia alla banda della Fiat 500

Dopo un furto ed alcuni tentativi di furto nella zona della Bassa Est, tra i territori di Sorbolo Mezzani e Colorno, è caccia alla banda della Fiat 500 di color bianco-crema. A partire dalla giornata di sabato infatti, dopo un furto messo a segno ai danni di un'abitazione di Mezzano Rondani, è scattato l'allarme sulla banda della Fiat 500. Il primo furto si è verificato a Mezzano Rondani: tre giovani sono entrati all'interno di un'abitazione.

Anche il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari ha pubblicato un post su Facebook: "Questo il modello e il colore di auto che cerchiamo....la cui targa è “contraffatta” e riscontrabile anche ad occhio nudo. Se la doveste avvistare a Sorbolo Mezzani, anche in pieno giorno non esitate a contattare il 112 e solo successivamente il sottoscritto! Altri indizi...probabile siano in 3 sulla vettura, giovani (25 anni circa) e di carnagione mulatta, possibile che portino con se zainetti. Sono ladri! Dai che li prendiamo come in passato grazie alle vostre segnalazioni!"