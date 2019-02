L'allarme del Questore: "Preoccupa l'escalation di tifo violento nei campionati minori"

E' allarme tifo violento nei campi di provincia, quelli che ospitano le partite dei campionati minori. E' lo stesso Questore Gaetano Bonaccorso a lanciare l'allarme, a margine della conferenza stampa che ha dato conto dei provvedimenti nei confronti di 36 ultras della Reggiana, accusati di essere stati i protagonisti degli scontri con le forze dell'ordine.

Dopo gli episodi di Sala Baganza e di Fontanellato Bonaccorso sottolinea l'attualità di un tema "La violenza nel calcio è un tema che ha avuto degli indicatori che meritano una grande attenzione, soprattutto nei campionati minori. Questo aspetto è il più preoccupante. In quei campionati in cui giocano atleti giovanissimi dovrebbero essere radicati quei valori che sono fondamentali per lo sport, cioè il rispetto e la tolleranza. E' un tema che è stato oggetto di protocolli d'intesa che vanno nella direzione di riaffidare la gestione delle manifestazioni sportive agli attori principali e che merita ancora l'attenzione da parte delle forze di polizia e dei responsabili dell'ordine pubblico. Noi restiamo preparati ed attrezzati a rispondere alle eventuali degenerazioni che si dovessero manifestare, anche in futuro".