Allatta il bimbo sotto ai chiostri di via d'Azeglio: mamma allontanata dall'Universita

Si trovava all'interno del chiostro universitario di via d'Azeglio quando ha avuto la necessità di allattare il figlio e lo ha fatto, dopo esersi coperta con una sciarpa. Per questo motivo una mamma. Olha Zdyrko, è stata allontanata dall'Università da una guardia giurata. Il compagno della donna, che era con lei in quel momento e che ha inviato una lettera alla Gazzetta, ha denunciato pubblicamente la situazione: "Sono uscito dalla biblioteca Paolotti e in quel momento la mia compagna ha avuto la necesssità di allattare nostro figlio: dopo essersi coperta con una sciarpa, lo ha fatto. Poco dopo una guardia giurata ci ha chiesto di allontanarci. Ci chiediamo dove siano finiti il rispetto e la sensibilità per gli altri. se la guardia giurata non voleva vedere quella scena poteva invitarci nel suo ufficio per farlo".