Allerta furti in casa a Felino: in pochi giorni ladri rubano oro, gioielli e una cassaforte

Quattro furti in una sola settimana, tutti nella zona di Felino. Cresce la paura tra i residenti per gli episodi che si sono verificati negli ultimi giorni. Alcuni ladri infatti si sono introdotti all'interno di quattro abitazioni e sono riusciti a rubare oro, gioielli, una cassaforte ed un furgone, che hanno poi abbandonato perchè si sono accorti che aveva l'antifurto satellitare. I malviventi hanno agito la prima volta durante la Notte Bianca di Felino in una villetta lungo la strada per Calestano, mentre i proprietario erano in centro: dopo essere entrati sono riusciti a rubare l'oro che hanno trovato e gioielli. Prima di entrar sono riusciti a disattivare l'allarme. Poi altri tre colpi sempre in abitazioni a Felino: alcuni testimoni parlano di una Bmw color panna che potrebbe essere l'auto dei ladri. I carabinieri di Sala Baganza indagano, anche per capire se dietro i furti c'è la mano della stessa banda di malviventi.