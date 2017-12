Maltempo: allerta ghiaccio da mezzanotte per 24 ore

È stata emessa un’Allerta Gialla per ghiaccio e pioggia che gela, valida dalle ore 00.00 alla mezzanotte di venerdì 29 dicembre; diffusa dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R., l’Allerta riguarda tutto il territorio regionale, con l’eccezione delle due Sottozone costiere (B2 e D2, 15 Comuni complessivi). Dalla serata di giovedì, sono previsti ampi rasserenamenti, a partire dal settore occidentale della regione, con residue precipitazioni sull’Appennino romagnolo.

L’effetto sarà una brusca flessione delle temperature minime, che dovrebbero assestarsi intorno allo zero nelle aree urbane, e a meno 3, meno 4 nelle aree extraurbane, dove si potranno produrre gelate, in particolare sul reticolo stradale secondario. Nel corso della giornata di sabato, il fenomeno è dato in attenuazione. L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione dei fenomeni.