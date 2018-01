Allerta temporali, frane e piene dalla mezzanotte di martedì 9 gennaio

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali, frane e piene dei corsi d'acqua minori con validità a partire dalla mezzanotte di martedì 9 gennaio e fino alla mezzanotte di mercoledì 10 gennaio. L'allerta interessa le province della regione, tra cui Parma. Per domani, martedì 9 gennaio, si prevede tempo instabile, con precipitazioni sul settore appenninico (10-20 mm) e con possibilità di maggiori accumuli per rovesci anche a carattere temporalesco sull'appennino piacentino e parmense. Zero termico a 1500 m. su settore occidentale; 1800-2000 m su quello centro-orientale. Venti forti sui crinali appenninici (70-80 km/h). Mare molto mosso al largo (onda fino a 2,5 m). Possibili mareggiate sulla costa ferrarese (altezza massima dell'onda sotto costa 1,97 m).