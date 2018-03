Allerta meteo in Emilia-Romagna: rischio frane in Appennino

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo che riguarda tutto il territorio regionale per criticità idrogeologiche e idrauliche. a partire dalla mezzanotte di venerdì 23 marzo e fino alla mezzanotte di sabato 24 msrzo. Il persistere di una parziale fusione del manto nevoso nelle aree medio montane e collinari, in cui la saturazione dei suoli è particolarmente elevata, può innescare fenomeni franosi sia pure in modo residuale. Non sono prevedibili innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo torrentizio minore.