Allerta meteo: pioggia e vento in città, neve in Appennino

Il territorio emiliano-romagnolo è investito da correnti da sud-ovest, che portano piogge associate a venti forti, e motivano l’emissione di una nuova Allerta, valida 36 ore (dalle 12.00 del primo febbraio alle 24 del 2), da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R.

Oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di allertamento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 millimetri nelle 24 ore. I fenomeni proseguiranno venerdì 2 spostandosi verso est, con un sensibile abbassamento delle temperature. La quota neve è prevista oggi intorno ai 1300 metri, scenderà a 900 nella mattinata del 2 e a 500 dalla serata, per l’arrivo di venti di Bora.

Il quadro generale è dato in intensificazione, in particolare per quanto riguarda la neve, che sabato 3 potrebbe cadere anche in pianura.

L’Allerta è Gialla per Neve nelle Sottozone A2 (collina romagnola), C1 e C2 (montagna e collina emiliana orientale), E1 e E2 (montagna e collina emiliana centrale), con accumuli compresi tra 10 e 20 cm sulle sottozone A2, C2 e E2 e superiori a 30 cm sulle sottozone C1 e E1.

Allerta Gialla per vento nelle Sottozone B2 e D2 (costa romagnola e ferrarese) e D1 (pianure di Ferrara, Ravenna e Bologna).

Allerta Gialla per criticità idraulica nelle Zone A, B, C, E e F, con piogge e rovesci di moderata intensità, accumuli medi areali anche superiori a 30 mm/24h e accumuli puntuali superiori a 50 mm/24 ore.

Allerta Gialla per criticità idrogeologica nelle Zone A, C e E.