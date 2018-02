Allerta della Protezione Civile per neve: in città previsti tra i 10 e i 20 centimetri

Già dalla serata di mercoledì 28, prime spruzzate di neve dovrebbero cadere sull’Appennino occidentale (PC, PR, RE), ma la previsione è che l’intera giornata di giovedì 1 marzo sarà caratterizzata da consistenti nevicate su tutto il territorio regionale, anche in pianura; ne deriva la nuova Allerta, la Numero 30, valida dalle 00.00 alle 24.00 di giovedì 1 marzo, emessa dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. I fenomeni più intensi avranno luogo dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Consistenti i quantitativi di neve previsti: 10-20 cm in pianura, 20-40 cm nelle zone collinari e pedecollinari, fino a 50 cm sui crinali. L’Allerta Arancione per neve, dunque, coinvolge tutte le zone in cui è suddivisa la Regione; gli accumuli di neve al suolo, derivanti dalle nevicate precedenti, motivano il Codice Arancione anche dove le ulteriori quantità sarebbero inferiori alle soglie di allertamento. Si raccomanda agli enti gestori della viabilità di attivare le risorse necessarie per fronteggiare la situazione prevista. Prosegue l’Allerta Gialla, lanciata nei giorni scorsi, per criticità idrogeologica e rischio frane sulle Zone A, B e C, corrispondenti ai bacini e alla costa romagnoli (province di RA, FC e RN) e ai bacini emiliani orientali (province di BO e RA); coinvolti complessivamente 91 Comuni. Flussi meridionali di aria umida e instabile determineranno un lieve rialzo delle temperature, con minime intorno ai meno 3 in pianura. La ventilazione sarà debole, da sud-ovest sui rilievi, da est sul mare. L’Adriatico sarà mosso, ma sotto soglia. Questi fenomeni sono descritti come in attenuazione nella giornata di venerdì 2, dove però è forte l’incertezza sull’evoluzione delle temperature