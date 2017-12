Allerta neve giovedì 28 dicembre: in collina previsti fino a 20 centimetri

L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R., ha emesso un’Allerta valida per tutta la giornata di giovedì 28 dicembre (00.00 – 24.00). Tre i fenomeni descritti nel documento: neve a quote collinari, vento forte e stato del mare al largo. Giovedì 28, lo spostamento del sistema perturbato che sta interessando il territorio regionale, favorirà l’afflusso di aria fredda, con precipitazioni a carattere nevoso a partire dalle quote collinari; non si escludono sporadici episodi di nevischio o pioggia mista a neve sulle aree di pianura centro-occidentale. Ai fini dell’allertamento, si indicano nevicate con valori cumulati in 24 ore compresi tra 10-20 cm nelle Sottozone G2, H1, E2 (77 Comuni interessati, nelle zone collinari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena).

Allerta Gialla sulle aree costiere (Sottozone D2 e B2) per la forte ventilazione, fino a 50-60 km/h (valore 7 della scala Beaufort). Nelle medesime Sottozone, si prevede un aumento del moto ondoso (Allerta Gialla), fino a raggiungere un’altezza dell’onda superiore a 1,8 metri.

Il documento di Allerta contiene una nota specifica sul fiume Enza: a partire dalla serata di mercoledì 27, in corrispondenza della sezione di Sorbolo, è possibile il raggiungimento della soglia 1 di allerta idraulica, che si potrà protrarre fino alla mattinata di giovedì 28.

Dalla mattinata di venerdì 29, ognuno di questi fenomeni viene previsto in attenuazione. L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione dei fenomeni; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it