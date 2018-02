Allerta maltempo, neve sopra i 200 metri: previsti fino a 30 centimetri

Una nuova perturbazione interesserà la regione Emilia-Romagna ed il territorio della provincia di Parma nella seconda parte della giornata di martedì 6 febbraio con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla valida dalla mezzanotte di martedì 6 e fino alla mezzanotte di mercoledì 7 febbraio.

Si prevede una quota neve inizialmente medio alta -oltre 600-800 metri- in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è prevista fino a 400-500 metri sulle province centrali. Gli accumuli totali sono previsti dell'ordine di 10-30cm. In Romagna la quota neve sarà più alta -oltre i 700-800m- e sono previste piogge in intensificazione nella serata, con quantitativi medi areali tra i 15-30mm/24h anche nelle pianure emiliane