Alpe di Bedonia, un ragazzo finisce fuori strada con la moto

Questa volta è andata bene. Poco dopo le 22, domenica sera, l'ennesimo incidente si è registrato sulle stade della provincia di Parma. Ad Alpe di Bedonia, un ragazzo è finito fuori strada mentre stava guidando la sua moto, riportando varie feriti, qualcuna grave, che lo hanno costretto al ricovero necessario all'Ospedale Maggiore di Parma. Non è in pericolo di vita, per fortuna.