Alpinista 45enne ha un malore mentre arrampica: recuperata con l'elicottero dal Soccorso Alpino

Un'alpinista 45enne di Parma ha avuto un malore mentre stava arrampicando nella via chiamata 'Salto nel Passato' a Lagoni, nel comune di Corniglio ed è stata soccorsa dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il compagno di cordata ha immediatamente dato l'allarme, facendo confluire sul posto squadre territoriali del Soccorso Alpino di Parma ed Elipavullo. La donna è stata recuperata con il verricello e trasportata in elicottero fino all'abitato di Bosco di Corniglio, dove è stata affidata ai sanitari dell'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Langhirano e quindi accompagnata all'Ospedale Maggiore di Parma per un controllo. Fortunatamente le condizioni della donna non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Per il Soccorso Alpino parmense si tratta del secondo intervento consecutivo in parete dopo quello di domenica scorsa alla Rocca del Prete (al confine tra i comuni di Santo Stefano d'Aveto e Bedonia), per un'alpinista piacentina caduta mentre percorreva una via d'arrampicata.