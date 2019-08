Tragedia in mare: espiantati gli organi della 38enne morta

Ana Dana Eftimie, da tutti conosciuta come Dany, aveva manifestato più volte, con il marito Lorenzo Pongolini, la volontà di donare gli organi. E' così è stato: la famiglia della donna di 38 anni, deceduta nel reparto di Rianimazione del Noa di Massa, dopo il ricovero in seguito al malore avuto mentre si trovava in mare a Marina di Massa, ha dato il via libera all'espianto di cuore, fegato, cornee e cute. I funerali della donna, di origine rumena ma da anni in Italia, che viveva a Fontanellato con il marito e i figli e gestiva un negozio di toilettatura per cani al Centro Torri, si svolgeranno domani, 20 agosto, nella chiesa di Santa Croce a Fontanellato, secondo il rito ortodosso.