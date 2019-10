Alongi è nei guai, trovato con hashish e piante di marijuana in casa: arrestato

Andrea Alongi è nei guai: il super testimone di uno dei protagonisti mediatici diventati più seguiti proprio per il suo modo bizzarro di esporre - il processo Bonsu - è stato trovato con poco più di 100 grammi di 'fumo' in casa e diverse piante di marijuana, una serra attrezzata per le coltivazioni e alcuni strupenti per il confezionamento. Dopo il processo per direttissima, ora si trova ai domiciliari. E' diventato famoso grazie alla messa in onda in “Un giorno in Pretura“ del processo Bonsu.