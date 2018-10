Andrea Censi: dalla prima elezione nel 2004 all'arresto per corruzione e truffa

La parabola di Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello e sindaco di Zibello prima della fusione dei due Comuni, si è conclusa con l'operazione dei carabinieri che la mattina del 23 ottobre hanno bussato alla sua porta per arrestarlo con le ipotesi di reato di corruzione, falso, truffa e peculato. Eletto per la prima volta nel 2004 per il comune di Zibello è stato poi riconfermato nel 2009. Nel 2014 viene nuovamente rieletto con quasi il 60% delle preferenze mentre nel giugno del 2016 viene eletto sindaco del neonato Comune di Polesine Zibello, dopo la fusione. Andrea Censi era pronto ad una nuova candidatura: questa volta come consigliere provinciale per la lista Provincia Democratica Riformista.

Un giorno prima del suo arresto, il 22 settembre, ha partecipato all'Assemblea dei sindaci in Provincia. Secondo l'accusa Censi, sindaco molto conosciuto anche per la sua esuberanza, avrebbe usato auto e conti pubblici per finalità private: per pagare debiti per esempio mentre le auto del Comune venivano utilizzate per fini che non avevano a che fare con le attività istituzionali. Ora Censi si trova ai domiciliari e a breve potrà decidere se parlare e rigettare le accuse o avvalersi delle facoltà di non rispondere. Nel 2016 Censi venne coinvolto ma senza essere indagato nell'operazione antidroga 'Il Grande Fiume' che portò all'arresto di numerosi pusher: il primo cittadino fu segnalato come assuntore di cocaina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti gli scambi di droga avvenivano anche all'interno del Municipio di Zibello.