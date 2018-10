Anna, scout dal cuore d'oro con la passione per la ginnastica artistica

Una scout dal cuore d'oro, un'atleta che già alla sua giovane età, 16 anni, aveva raggiunto risultati significativi con la squadra di Ginnastica Artistica del Palagym di Traversetolo.

Una ragazza che tutti adoravano ed in molti conoscevano, a Traversetolo e nei paesi limitrofi. Anna Pallini, morta nell'incidente stradale di domenica pomeriggio a Tortiano, lascia un vuoto enorme per i famigliari e gli amici, nel gruppo scout e per i compagni di classe della Terza 0 del Liceo Scientifico Marconi di Parma, che ieri si sono raccolti in preghiera per lei. Il fratello Matteo, 18 anni, guidava la Fiat Panda a metano che è finita contro il guardrail, un amico 17enne era seduto con lei in auto: i due ragazzi sono fortunatamente fuori pericolo.

La famiglia, che abita a Traversetolo, composta dal padre Costantino, la madre Roberta e il fratello Matteo di 18 anni, è conosciuta da tutti in paese: anche il sindaco ha voluto ricordare Anna, che conosceva personalmente.

Anna frequentava il gruppo scout dell'Agesci Val d'Enza 1 e in particolare gli scout Nautici.