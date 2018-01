Antifascismo: inaugurata la bacheca Anpi alla Cgil

Nell’ambito delle iniziative antifasciste con cui la CGIL di Parma ha inteso caratterizzare questo 2018 fin dai primissimi giorni dell’anno con gli eventi nel nome di Picelli, è stata inaugurata nella mattinata odierna la nuova bacheca che esporrà comunicazioni, articoli, iniziative e quant’altro l’ANPI provinciale intenda promuovere sul territorio.

La decisione di ospitare nella sala accoglienza della Camera del Lavoro uno “spazio”, seppure virtuale, allestito e gestito dall’associazione partigiani, rientra nella logica di promuovere, da parte della CGIL, gesti concreti di supporto ai valori della democrazia e della Resistenza e di chi oggi ancora la rappresenta, "tanto più necessari in questa fase storica - hanno dichiarato nella conferenza stampa di presentazione Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma, e Aldo Montermini, presidente Comitato Provinciale ANPI Parma - in cui registriamo il pericoloso ritorno di una inquietante baldanza neofascista che si traduce in manifestazioni di piazza dai contenuti più o meno violenti quando non in aggressioni a sedi politiche, sindacali, associative, o a singoli cittadini".