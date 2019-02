Città blindata per Parma-Inter: 'gabbia' all'ingresso della curva Sud

Più di 220 agenti tra polizia, polizia Municipale e carabinieri saranno attivi oggi a Parma per garantire la sicurezza durante il match tra Parma e Inter, una partita considerata ad alto rischio di scontri. Oltre alla presenza delle forze dell'ordine, che come per ogni partita lavoreranno per gestire il flusso dei tifosi e tutelare lo svolgimento della gara, è stato predisposto un piano per la sicurezza che prevede, tra le altre cose, anche l'installazione di una 'gabbia' in via Torelli, all'ingresso della curva Sud che servirà per filtrare i tifosi. A partire dalle ore 18 poi verranno posizionate le protezioni antiterrorismo: dalla stessa ora sarà attivo il divieto di circolazione delle auto nella zona compresa tra viale Campanini, via Zarotto, via Anna Frank e via Duca Alessandro. Oltre a queste misure di sicurezza saranno attive le limitazioni al traffico e il divieto di vendita di alcolici.