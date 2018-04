Anziana 83enne rapinata appena scesa dal bus: bandito la butta a terra e le strappa la collanina

Grave episodio di violenza nella zona di via Sidoli. Un'anziana di 83 anni è stata scaraventata a terra con violenza da un bandito che aveva intenzione di rapinarla. L'aggressore ha atteso che la donna scendesse dell'autobus numero 5 alla fermata di via Sidoli, l'ha seguita ed ha messo a segno il suo piano. Dopo essersi avvicinato a lei l'ha buttata per terra, facendola cadere sull'asfalto. Dopodiché ha cercato, con successo, di strapparle la collanina che portava al collo. Pochi attimi per compiere la violenta rapina e scappare. La donna è stata aggredita davanti alla sua abitazione, in via Hiroshima alle ore 18, poco dopo che aveva girato la chiave per aprire il cancello. I vicini, vedendo la donna a terra, l'hanno aiutata ed hanno chiamato la polizia, Sul posto sono arrivate le volanti che stanno effettuando le indagini per arrivare ad identificare il bandito. E' arrivata anche l'ambulanza ma l'anziana si è rifiutata di salire.