Anziana cade sul balcone e non riesce a rialzarsi: i carabinieri la soccorrono

E' caduta sul balcone e non riusciva più a rialzarsi, in pieno pomeriggio. Un'anziana di Fidenza è stata soccorsa, nella giornata di ieri lunedì 29 giugno, da una pattuglia dell'Arma di Fidenza. Le temperature, anche ieri, hanno superato i 30 gradi e la donna ha rischiato di rimanere per ore in quella posizione. I militari di Fidenza, invece, si sono precipitati sul posto e sono riusciti a soccorrere l'anziana, che ora si trova in buone condizioni di salute. Le conseguenze fortunatamente non sono state gravi. Solo una brutta avventura, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.