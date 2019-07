Anziana morta al parco Ferrari: indagine per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in seguito alla morte, avvenuta in ospedale dopo qualche ora dall'incidente, dell'89enne Elisa Montanarini, rimasta gravemente ferita dal crollo di un gazebo, colpito da un grosso ramo, caduto durante la tempeste che lunedì 1° luglio si è abbattuta su Parma e provincia. La dinamica dell'episodio deve ancora essere ricostruita del dettaglio: nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'anziana, abituale frequentatrice del parco, che stava chiacchierando con un'amica poco prima della tragedia. Per non ci sono indagati: il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Gli inquirenti dovranno verificare eventuali responsabilità.