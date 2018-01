Le strappano la collana e scappano: anziana rapinata in borgo Romagnosi

E' stata rapinata da due giovani che, in pieno pomeriggio, l'hanno avvicinata e, dopo averla buttata contro un muro, le hanno strappato la collana che aveva al collo. Una donna anziana ha subito il furto di un oggetto a cui era molto legata mentre stava tornando a casa: erano da poco passate le 17 quando i due rapinatori hanno agito. L'aggressione è avvenuta in pochi secondi: giusto il tempo per i due di individuare la vittima - una donna anziana sola - e di agire. Le si sono avvicinati e le hanno strappato la collana, senza dire nulla. Poi sono fuggiti. La vittima ha denunciato tutto alla polizia, che sta approfondendo la sua storia per portare avanti le indagini, alla ricerca dell'identità dei due rapinatori.