Anziana scompare da una casa di riposo a Sant'Andrea Bagni: ricerche in corso con l'elicottero

Sono proseguite per tutta la notte ed andranno avanti anche nella giornata di oggi le ricerche di un'anziana della casa di riposo Villa Carlotta di Sant'Andrea Bagni, scomparsa da ieri sera, 13 febbraio. Verso le ore 23 le prime squadre dei Vigili del Fuoco si sono portate sul posto: nel corso della notte sono state perlustrate le zone di campagna, i boschi e le vie del paese ma della donna scomparsa nessuna traccia. Oltre agli operatori del 115 si sono attivati per le ricerche anche i carabinieri, la Protezione Civile e la polizia Municipale. L'elicottero dei Vigili del Fuoco, partito da Bologna, è sul posto per dare uno strumento in più ai soccorritori.