Anziano 77enne trovato morto in casa

Un uomo di 77 anni, utente dei Servizi sanitari dell’Azienda Usl di Parma è stato trovato oggi 21 giugno privo di vita nel suo appartamento a Parma dagli operatori aziendali. Si tratta di un anziano che viveva da solo in un’abitazione messa a disposizione dall’Azienda sanitaria, in attesa dell’assegnazione di una residenza di edilizia popolare. Sulle cause del decesso, che sembrano attribuibili a cause naturali, è in corso l’attività istruttoria delle autorità competenti alle quali l’Azienda garantisce completa e tempestiva collaborazione. I professionisti dei Servizi aziendali interessati e la Direzione generale esprimono un pensiero di cordoglio per una persona stimata e ricordata per i suoi modi eleganti e gentili.