Anziano 78enne malato di Alzheimer si perde nei boschi di Neviano degli Arduini

Si è allontanato dalla sua abitazione e non è stato più in grado di farvi ritorno. Un uomo anziano di 78 anni, malato di Alzheimer, si è perso nella serata di ieri, 2 aprile mentre si trovava a Costa di Mozzano, nel Comune di Neviano degli Arduini. Poco dopo che i parenti hanno fatto scattare l'allarme, poichè non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, gli uomini del Soccorso Alpino e gli operatoti dei Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche: era le 21.30. Sul posto anche i carabinieri e la Croce Rosa di Scurano. I soccorritori hanno lavorato ininterrottamente per alcune ore per cercare di intercettare l'anziano che, tra l'altro, soffre di una grave patologia. Poco prima dell'una di notte l'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute.