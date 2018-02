Scompare un 78enne a Stagno: ricerche in corso

Dalla giornata di ieri, martedì 13 febbraio, un anziano di 78 anni della zona non si trova: i parenti non riescono più a mettersi in contatto con lui. Nella serata di ieri la sua auto è stata trovata parcheggiata nella frazione di Stagno di Roccabianca: da quel momento sono iniziate le ricerche dell'uomo, che sono proseguite per tutta la notte. I carabinieri di Roccabianca si sono messi al lavoro per cercare di acquisire elementi utili al rittrovamento dell'uomo: nel corso della nottata alle ricerche hanno partecipato anche gli uomini dei Vigili del Fuoco ed i volontari della Protezione Civile: alle 9 di mattina del 14 febbraio l'uomo non era ancora stato trovato.