Anziano 78enne truffato da falsi tecnici a Vicofertile: bottino di oro e gioielli

Tornano a colpire i truffatori che prendono di mira le persone più deboli, in particolare gli anziani. Veri e propri criminali che cercano le persone potenzialmente più indifese. L'altro giorno un 78enne di Vicofertile è rimasto vittima dell'ennesimo raggiro. Alcune persone, che non sono ancora state identificate, si sono presentate presso la sua abitazione e, fingendosi tecnici, sono riusciti ad entrare in casa. In un secondo momento sono addirittura riuscite a farsi aprire la cassaforte, probabilmente con qualche scusa che purtroppo ha convinto l'anziano a farlo. Dopo pochi attimi i malviventi sono fuggiti con alcuni oggetti d'oro ed alcuni gioelli, il cui valore deve ancora essere quantificato.