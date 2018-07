Anziano 80enne picchiato e minacciato con una pistola da una rapinatrice

E' stato malmenato a calci e pugni e minacciato con una pistola da una rapinatrice, che ha cercato di prendergli il portafoglio. Un anziano di 80 anni, residente in zona è stato violentemente aggredito alle prime luci dell'alba di venerdì 13 luglio, proprio davanti alla sua abitazione. L'episodio, che è stato ricostruito dai carabinieri, arrivati sul posto per ascoltare il racconto della vittima, è stato particolarmente violento ed inaspettato per l'80enne. L'uomo infatti dopo aver preso il caffè al bar stava tornando a casa e proprio davanti al cancello ha visto una donna, che in pochi istanti l'ha aggredito, puntandogli contro una pistola. L'anziano ha cercato di resistere come ha potuto: in tutta risposta la rapinatrice ha sferrato alcuni colpi contro di lui, provocandogli delle contusioni. Il portafoglio peò è rimasto nelle tasche dell'80enne: la donna che lo ha aggredito ad un certo punto ha deciso di smettere e di andarsene. Sul posto sono arrivati i militari che hanno ricostruito l'episodio: ora, partendo dal racconto della vittima e da quello di alcuni testimoni presenti subito dopo l'aggressione, cercheranno di identificare la rapinatrice. Le indagini sono in corso.