Anziano 87enne si perde lungo il sentiero per il Lago Santo: ritrovato dal Soccorso Alpino

Nella tarda mattinata di domenica 12 agosto i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti nella zona di Lagdei, sull'Appennino Parmense, per una persona che durante una passeggiata ha perso l'orientamento. Un uomo ottantasettenne residente a Parma, era impegnato in una passeggiata lungo il sentiero che da Lagdei conduce al Lago Santo Parmense, insieme ad alcuni famigliari. Durante l'ascensione, si era accordato con i parenti di voler procedere con passo poi lento, con il proposito di darsi appuntamento al Rifugio Mariotti. L'uomo, probabilmente tradito da una informazione non corretta da parte di un passante, ha invece imboccato un bivio errato, dirigendosi verso la località Ponte Rotto anziché in direzione del Lago Santo. I parenti, preoccupati per il ritardo prolungato dell'uomo e per l'impossibilità di raggiungerlo telefonicamente, hanno dato l'allarme contattando il Soccorso Alpino attraverso i gestori del Rifugio. In breve tempo diversi tecnici si sono attivati per la ricerca nella zona, mettendo in preallarme altre squadre. Fortunatamente, circa un'ora e mezzo dopo l'allarme l'anziano camminatore è stato ritrovato, anche grazie ad una segnalazione di un'escursionista, nella zona di Ponte Rotto. I tecnici del Soccorso Alpino, una volta accettate le buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato alla piana di Lagdei dove ha potuto ricongiungersi ai propri familiari.