Appicco' il fuoco nella camera con la moglie, la cognata e la figlia: condannato a 10 anni

Un'episodio che solo per caso non si è trasformato in strage. Un vero e proprio agguato ai danni della moglie, con la quale aveva appena litigato, della sorella di lei e della figlia di 16 anni, che hanno rischiato di morire bruciate dentro l'abitazione. La ragazza di 16 anni rimase anche ferita seriamente, insieme allo stesso autore del terribile gesto. I fatti si sono svolti nel giugno del 2017: oggi alla Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado a dieci anni per il triplice tentato omicidio.